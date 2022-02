Salariile care cresc în România de la 1 martie. Acești români vor primi bani mai mulți Vești bune pentru o categorie anume de romani. Unii dintre cetațeni vor primi mai mulți bani, incepand cu data de 1 martie. Se va majora indicatorul social de referința (ISR), in funcție de care sunt calculate anumite ajutoare de la stat. Cu cat vor crește veniturile in Romania. Cu cat vor crește salariile romanilor de […] The post Salariile care cresc in Romania de la 1 martie. Acești romani vor primi bani mai mulți appeared first on IMPACT . Citeste articolul mai departe pe playtech.ro…

Sursa articol si foto: playtech.ro

