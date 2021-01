Stiri pe aceeasi tema

- Salariile nu se taie, dar se va umbla la sistemul de acoperire echitabila a celor platiti din bani publici, a anuntat, joi seara, ministrul Muncii, Raluca Turcan, subliniind, in acest sens, ca se face o verificare o a justetei unor sporuri. " Una este sa te referi la nivelul de salarizare si una este…

- Salariile si sporurile bugetarilor se vor mentine in 2021 la acelasi nivel cu cel acordat pentru luna decembrie 2020, valoarea punctului de amenda ramane la 145 lei, iar voucherele de vacanta in cuantum de 1.450 lei vor fi acordate si anul viitor, insa vor fi emise doar in format electronic, se mentioneaza…

- Premierul Florin Cițu a anunțat, luni, intr-o declarație de presa ca deficitul bugetar pentru 2021 este de 7% din PIB și ca, in contextul economic actual, acesta nu pune o frana Romaniei. Totodata, premierul a anunțat ca salariile bugetarilor nu vor fi taiate, insa vor ramane la valoarea din 2020 pana…

- Guvernul ar urma sa inghete cuantumurile pentru o serie intreaga de venituri precum indemnizatia de hrana, sporuri, voucherele de vacanta, dar si salariile profesorilor și unele pensii de serviciu, potrivit unui proiect de OUG consultat de ȘTIRIPESURSE.RO. Lista veniturilor care ar putea sa…

- Orice om simte ca exista supra-incarcari ale aparatului bugetar, dar Guvernul nu isi propune sa dea afara angajati din sistemul public, a declarat, miercuri, ministrul propus pentru portofoliul Muncii si Protectiei Sociale, Raluca Turcan, la finalul audierilor din comisiile de specialitate ale Parlamentului.…

- Ministrul Economiei, Virgil Popescu, a declarat ca exclude taierea sau inghetarea salariilor bugetarilor, dar ca se poate lua in calcul inghetarea salariilor demnitarilor, lucru care a fost facut si in 2020. "Este o tema falsa. Infirm categoric acest scenariu, infirm categoric cresterea taxelor.…

- Ministrul Economiei, Virgil Popescu, a infirmat ”categoric” varianta vehiculata de economistul-șef BNR, Valentin Lazea, precizand ca salariile bugetarilor nu vor fi taiate. In plus, nici taxele nu vor crește in 2021, noteaza Realitatea Plus. ”Infirm categoric acest scenariu, al taierii salariilor, scenariul…

- Intrebata, joi seara, intr-o emisiune la Realitatea Plus, daca vor fi reduse salariile angajatilor din sistemul bugetar, viceprim-ministrul Raluca Turcan a raspuns ca nu are informatii cu privire la declansarea unui astfel de "proces". "Nu am stiinta de declansarea unui proces in care taiem salariile…