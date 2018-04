Stiri pe aceeasi tema

- Sindicatele care reprezinta peste doua milioane de angajati in serviciile publice din Germania au ajuns la un acord cu autoritatile federale si locale privind majorarea salariilor cu aproximativ 7,5% in urmatorii doi ani si jumatate, dupa trei runde de negocieri, transmit Reuters si DPA. Astfel, sunt…

- Vicepremierului Viorel Ștefan a anunțat ca decizia de a plati salariile pâna vineri, cu cel puțin 4 zile mai devreme decât de obicei, ar urma sa fie oficializata astazi, în ședința de Guvern.

- Premierul Viorica Dancila a anuntat, marti, la Parlament ca salariile bugetarilor vor fi platite inainte de Paste. Pensionarii mai au de asteptat, caci referitor la pensii prim-minstrul a anuntat ca vor fi platite dupa Sarbatorile pascale. Premierul Viorica Dancila a anuntat, marti, ca salariile bugetarilor…

- In timp ce, in aceste zile, bugetarii isi asteapta salariile cu teama ca vor primi mai putini bani, ministrul Muncii ii asigura ca lefurile au crescut si ca vor mai creste, pana in 2022. A

- Ministrul Muncii, Lia Olguta Vasilescu, sustine ca salariile bugetarilor nu scad si ca adevaratele cresteri se vor vedea in 2019. Ministrul precizeaza ca veniturile brute ale bugetarilor au avansat in 2018.

- "S-a stiut ca la aproximativ 3% dintre bugetari vor scadea salariile inca din luna mai a anului trecut. Eu am anuntat acest lucru de mai multe ori, in mai multe interviuri (...) Nu am pornit de la inceput de la ideea scaderii vreunui salariu, dar pentru a respecta raportul de 1 la 12 au fost necesare…

- Lia Olguta Vasilescu, ministrul Muncii, a anuntat cum vor creste salariile unor bugetari, dar si ce se va intampla cu lefurile sefului statului si ale ministrilor. De asemenea, aici sunt inclusi si directorii de institutii.