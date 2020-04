Stiri pe aceeasi tema

- Pandemia de coronavirus a lovit puternic industria auto din Europa, unde inmatricularile aproape ca au fost sistate. Cea mai pronunțata scadere a fost cea din Italia (-85%), urmata de Franța (-72%), Spania (-69%) Marea Britanie (44,4%) și Germania (-38%).Inmatricularile de mașini noi din Germania au…

- Criza economica generata de coonavirus se resimte din plin pe bursele din toata lumea. Prețul petrolului a scazut cu 8% luni, pe fondul evoluției negative a burselor. Prețul petrolului a ajuns astfel la un minim istoric.Citește și: Scadere INEXPLICABILA a numarului de paturi de pe ATI: Acum,…

- Trustul de presa Realitatea se mobilizeaza intr-o acțiune fara precedent pe piața media! Postul nostru de televiziune, Realitatea PLUS, site-ul de știri www.realitatea.net , postul de radio Realitatea FM, dar și efortul susținut la nivel local prin site-urile de știri zonale fac lumina intr-o țara tot…

- Organizatia patronala HORETIM semnaleaza ca, in industria ospitalitatii din Timis, din cauza coronavirusului, activitatea comerciala a scazut brusc, cu pana la 80-90%, in decurs de cateva zile, si estimeaza continuarea acestei crize pentru cateva luni, context in care solicita sprijinul autoritatilor…

- De ce au scazut salariile la inceputul anului. Castigul salarial mediu net, mai mic cu 4,5% in ianuarie Castigul salarial mediu nominal brut a scazut, in luna ianuarie fata de decembrie, cu 4,4%, pana la valoarea de 5.225 de lei, in timp ce salariul mediu net s-a redus cu 4,5%, pana la 3.189 lei, arata…

- Chiar daca Romania nu a fost afectata de Covid-19, industria a intrat in a doua luna de contractie iar cererea a ramas slaba si influenteaza negativ volumul productiei, evolutie datorata mentinerii economiei germane la limita intrarii in recesiune, potrivit barometrului industrial lunar efectuat de…

- Dupa 30 de ani de spor natural negativ, populația efectiva Romaniei s-a redus cu treime. Țara noastra și-a pierdut deja 15% din numarul total al copiilor care au plecat impreuna cu parinții lor an strainatate.