Stiri pe aceeasi tema

- Castigul salarial mediu net a fost 5.185 lei, in luna martie a acestui an, in crestere cu... The post SALARIU IN ROMANIA Cu cat a crescut caștigul salarial mediu in luna martie? first appeared on Informatia Zilei .

- Castigul salarial mediu net a urcat, in luna martie, la 5.185 de lei, echivalentul a peste 1.000 de euro, cu aproape 14 procente mai mult decat in aceeasi perioada a anului trecut. Potrivit Institutului National de Statistica, in zona economica, aceste cresteri au fost ca urmare a acordarii unor prime,…

- Castigul salarial mediu net in Romania, adica suma cu care angajatul ramane in mana dupa impozitarea salariului, a fost in valoare de 5.185 lei in luna martie, in crestere cu 309 lei (+6,3%) fața de luna februarie 2024 și in creștere cu 13,9% fața de luna martie a anului trecut, arata datele publicate…

- Salariul mediu al Clujenilor a scazut. La finalul lunii lunii februarie 2024, in județ au fost inregistrate 283.824 persoane angajate, in creștere cu 1367 persoane comparativ cu luna ianuarie 2024, arata ultimul raport al Directiei Judeteane de Statistica Cluj.Salariul mediu a fost mai mic in februarie,…

- Efectivul salariatilor din judetul Dambovita, la sfarsitul lunii ianuarie 2024 a fost de 91863 persoane, in crestere cu 0,7% fata de luna decembrie 2023 și cu 1,5% fața de luna ianuarie 2023. Aceștia au realizat un castig salarial mediu nominal brut de 6859 lei, in creștere fata de decembrie 2023…

- PSD și-a asumat ca obiectiv politic introducerea salariului minim european pana la finalul anului 2024. Masura va conduce la creșterea salariilor, pentru ca salariul minim european inseamna cel puțin jumatate din salariul mediu net. In anul 2024, jumatate din salariul mediu net 3783 de lei, adica puțin…

- In plina campanie electorala s-a zvonit in spațiul public ca in 2025 nu ar mai exista bani pentru achitarea pensiilor marite.Ministrul Muncii, Simona Bucura Oprescu, anunța faptul ca pensiile vor crește și de la 1 ianuarie 2025, atunci cand vor fi indexate cu rata inflației plus 50% din caștigul salarial…

- Ministrul Muncii Simona Bucura-Oprescu aduce o serie de precizari cu privire la supraimpozitarea pensiilor in Romania. Simona Bucura-Oprescu spune ca a existat un proiect de supraimpozitare a pensiilor la propunerea unor senatori, insa Ministerul Muncii s-a opus. „Pensiile sunt supuse aceleasi impozitari.…