- Premierul Marcel Ciolacu a anunțat joi majorarea salariului minim cu 10%. Pentru salariații din construcții, agricultura și industria alimentara salariile vor ramane, pentru moment, la fel. „Calculele prezentate in aceasta dimineața de Ministrul Finanțelor arata ca, in urma introducerii asigurarilor…

- Proiectul de masuri fiscale asumat de Coaliția PSD-PNL confirma creșterile de taxe. Proiectul prevede impozit pe cifra de afaceri, impozit suplimentar de 1% pentru institutiile de credit și eliminarea unor facilitati pentru angajatii din IT si constructii. Ministerul Finanțelor a publicat, marți, oficial…

- Sunt proteste in mai multe administrații fiscale din țara, in județele Iasi, Dolj, Vrancea, Buzau, Baca. Angajații ANAF amenința cu greva generala daca nu li se acorda raspuns solicitarilor salariale. Federația Sindicatelor din Administrația Fiscala “Solidaritatea”, afiliata la BNS, a anunțat, luni,…

- Codul Fiscal o sa sufere modificari, iar bugetarii vor fi primii afectați. Bugetarii vor plati contribuție de asigurari sociale de sanatate pentru tichetele de masa și de vacanța. ”Baza lunara de calcul al contribuției de asigurari sociale de sanatate, in cazul persoanelor fizice care realizeaza venituri…

- Cooperarea Ungariei cu Romania si Slovacia are „un mare potential”, a declarat vineri premierul ungar Viktor Orban la postul public de radio, potrivit serviciului in limba engleza al agentiei de presa MTI. Comentand reactiile la discursul sau recent de la Universitatea de Vara de la Baile Tusnad, Orban…

- Guvernul pregatește creșterea salariului minim, de la 1 septembrie in prima etapa, apoi de la 1 ianuarie 2024, in a doua. De la 3.000 de lei cat este acum salariul minim pe economie, acest venit va crește cu 300 de lei. In construcții, salariul minim va fi de 4.500 de lei, dar angajatorii nu vor […]…

- Premierul Marcel Ciolacu a transmis, luni, ca nu a existat si nu va exista nicio discutie la nivelul coalitiei de guvernare cu privire la eliminarea facilitatilor din domeniul IT. „Nu a existat nicio discutie si nu va exista de scoatere a facilitatilor de la IT. Este o minciuna si o dezinformare faptul…

- Guvernul taie facilitațile fiscale pentru angajații din construcții și agricultura. De la 1 septembrie, aceștia vor trebui sa achite contribuțiile la Sanatate, ceea ce va duce la scaderea veniturilor cu sute de lei. In acest moment, salariul minim in construcții este de 4.000 de lei brut, iar in mana,…