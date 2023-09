Stiri pe aceeasi tema

- Ministerul Sanatatii nu a pierdut niciun ban, iar cele 27 de spitale care urmau sa fie finantate prin PNRR se vor face, o parte din sumele necesare urmand sa fie acoperite din imprumuturi de la BEI, a declarat, sambata, la Poiana Brasov, ministrul Sanatatii, Alexandru Rafila.El a precizat ca suma de…

- Piața muncii din Romania este pe cale sa se schimbe, mai ales pentru romanii care lucreaza in construcții, agricultura sau IT, conform noilor masuri anunțate de Guvern. Dar, pana la implementarea noilor masuri fiscale, ar fi cazul sa știi cat caștiga romanii care lucreaza in construcții, agricultura…

- Ministrul Finanțelor, Marcel Boloș, spera ca plata salariilor bugetarilor sa fie facuta la timp. Mai bine de jumatate din funcționari publici din Finanțe protesteaza in aceasta dimineața, iar trezoreriile din țara ar trebui sa faca peste 14.000 de plați. Astazi ar urma sa fie proteste si la Trezorerie.…

- CFR SA anunța ca, in bugetul prognozat pe 2023, veniturile sunt cu 351% mai mici, in comparație cu cele inregistrate in ultimul an fiscal. Bugetul de venituri si cheltuieli al societatii CFR Calatori in 2023 este construit pe o pierdere in valoare de 795 milioane de lei, mai mare cu aproape 351% fata…

- Bugetul de venituri si cheltuieli al societatii CFR Calatori in 2023 este construit pe o pierdere in valoare de 795 milioane de lei, mai mare cu aproape 351% fata de cea consemnata la finele anului trecut, pe fondul diminuarii veniturilor din compensatii pentru transportul feroviar de calatori, cresterii…

- B1.ro Propunerea de majorare a valorii tichetelor de masa de masa de la 35 de lei la 40 de lei a fost amanata la rotativa premierilor, in luna aprilie a anului 2023. Ideea a fost avansata in cadrul discuțiilor tripartite dintre Guvern, sindicate și patronate pe final de mandat al premierului Nicolae…

- Vești bune pentru unii angajați de la noi din țara, ultima luna a verii le va aduce venituri mai mari. Afla, din randurile de mai jos, cine sunt romanii care vor primi mai multi bani de la 1 august 2023. Ce categorie de romani va primi mai multi bani de la 1 august 2023 In […] The post Cine sunt romanii…

- Vești bune pentru romani! Salariile angajaților dintr-un domeniu vor crește semnificativ incepand cu luna agugust. Dupa multe tensiuni, veniturile lor vor fi mai mari, conform ultimei decizii a Guvernului. Toate categoriile de salariați din acest domeniu au obținut creșteri salariale, dupa negocieri…