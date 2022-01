Stiri pe aceeasi tema

Astazi, profesorii din invatamantul preuniversitar au fost in greva de avertisment. Timp de doua ore ei nu au desfasurat cursuri, ci doar i-au supravegheat pe elevi. Dascalii sunt nemultumiti de deciziile Guvernului privind veniturile din sistemul...

Cum l-a ajutat Ion Țiriac pe Novak Djokovic in cariera. Omul de afaceri roman a jucat un rol important in traseul din tenis urmat de campionul sarb. Liderul ATP se confunta, la ora actuala, cu mari probleme in Australia, dar nimeni nu-i poate lua cele 20 de turnee de Grand Slam și renumele de cel […]…

Președintele Klaus Iohannis a semnat, miercuri, decretul pentru acreditarea noului ambasador al Romaniei pe langa Uniunea Europeana, potrivit unui anunț al Administrației Prezidențiale . Șeful statului a desemnat-o pe Iulia-Raluca Matei, pana in prezent secretar de stat in cadrul Ministerului Afacerilor…

Salariile profesorilor sunt in fiecare an un subiect de interes pentru cei care se gandesc sa isi inceapa o cariera in invatamant. Un profesor fara experienta castiga 2.428 de lei net pe luna. Iata mai jos salariile profesorilor, conform stiriedu.ro: Salarii nete in 2021- profesori: profesor debutant…

Guvernul a modificat, pe ultima suta de metri, proiectul de ordonanța (OUG) care stabilește, printre altele, nivelul salariilor din sectorul bugetar și al pensiilor pentru anul viitor. Potrivit noii variante, salariile profesorilor și a unora dintre angajații din sanatate vor crește și ele de la 1 ianuarie…

Proiectul a fost completat dupa cum urmeaza:„Prin excepție de la alin. (1), pentru personalul didactic de predare, personalul didactic auxiliar, personalul didactic de conducere si personalul de indrumare si control din invatamant, incepand cu data de 1 ianuarie 2022 salariile de baza se majoreaza cu…

Salariile profesorilor, politistilor si cadrelor medicale se maresc de la 1 ianuarie. Cu cat cresc veniturile. Salariile profesorilor, politistilor si cadrelor medicale se maresc cu 100-200 de lei, de la 1 ianuarie 2022, a anuntat, vineri, premierul Nicolae Ciuca. Decizia de crestere a acestor salarii…

- Federatiile sindicale din invatamant atrag atentia ca de luni, 20 decembrie, vor iesi in strada pentru a picheta sediile Executivului si prefecturilor, si vor ajunge chiar la greva generala, daca salariile profesorilor vor fi inghetate, asa cum prevede proiectul de ordonanta al Executivului.