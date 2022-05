Stiri pe aceeasi tema

- Angajații din agricultura și industria alimentara vor fi scutiți de impozitul de venit, constribuțiile la sanatate și la pilonul 2 de pensii. Salariul minim brut va fi astfel de 3.000 de lei incepand din 1 iunie 2022.

- Importurile și exporturile prin porturile ucrainene din Marea Neagra sunt blocate din cauza sutelor de mine pe care armata lui Putin le-a amplasat, susține purtatorul de cuvant al administrației militare regionale din Odesa. care mai subliniaza ca prin blocarea porturilor, Rusia a creat o criza alimentara…

- Compania CFR Calatori marește cu 10% salariile celor 12.000 de angajați și aproba acordarea unor tichete de masa in valoare de 20 lei. Noile prevederi sunt propuse de conducerea CFR Calatori in noul contract colectiv de munca, ce va intra in vigoare imediat dupa ce va fi inregistrat. Conform Companiei,…

- Angajatii din agricultura si industria alimentara primesc facilitati fiscale pe modelul celor acordate angajatilor din domeniul constructiilor, printr-o lege adoptata de Parlament miercuri, potrivit unui comunicat de presa trimis de Ministerul Agriculturii, citat de Ziarul Financiar.

- Angajații companiilor romanesti, care au avut relatii comerciale cu Federatia Rusa si sunt afectate de sanctiunile internationale impuse acestei tari, vor beneficia de somaj tehnic. Ministrul Muncii, Marius Budai, a anunțat, miercuri, dupa sedinta de Guvern, ca actul normativ vine in sprijinul cetatenilor…

- Camera Deputaților a votat, marți, in calitate de camera decizionala, un proiect de lege care le permite angajaților din Sanatate veniți in perioada starii de alerta sa ramana in sistem. Proiectul de lege permite ca aceste persoane sa ramana angajate in sistem in baza unui examen, fara concurs propriu-zis…