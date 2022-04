Stiri pe aceeasi tema

- Efervescența de pe piața muncii e mai intensa ca oricand. Deși aproape 35% dintre angajatori spun ca resimt incertitudine in acest moment, planurile de recrutare nu par a fi afectate de acest lucru, ba din contra. Astfel, 8 din 10 companii spun ca recrutarile continua conform planurilor sau chiar au…

- Saptamana de lucru de 4 zile, prevazuta intr-o noua propunere de lege pentru piața muncii, se contureaza drept o posibila soluție de flexibilizare a muncii și de facilitare a tranziției la munca de la birou, in contextul revenirii tot mai multor angajați la modul de lucru pre-pandemic. Conform platformei…

- Odata cu venirea sezonului cald și cu eliminarea starii de alerta, sectorul turistic incepe sa iși revina la normal, iar restaurantele, cafenelele și hotelurile sa se umple din nou, așa cum erau inainte de pandemie. Salariile din turism variaza intre 2.200 de lei pe luna pentru un recepționer și 4.500…

- Atunci cand aplica pentru diverse poziții, firmele nu trebuie sa le ceara candidaților chiar orice fel date, orice fel de documente și, mai ales, nu ar trebui sa le ceara copii de pe buletin cand nici macar nu au certitudinea ca vor semna cu aceștia un contract de munca. Daca aceste date au fost cerute…

- Primavara este un moment propice pentru cei care planuiesc sa-și gaseasca un loc de munca sau sa-l schimbe pe cel actual, avand in vedere ca tot mai multe companii demareaza campanii de recrutare in aceasta perioada. Un florar incaseaza lunar 2.000 de lei net, un inginer silvic primește in mana 3.850…

- Start-up-ul de tehnologie Jobful și InnovX-BCR pun la dispoziția cetațenilor ucrainieni refugiați o platforma in care iși pot gasi locuri de munca in Romania Start-up-ul romanesc de tehnologie Jobful, impreuna cu acceleratorul de inovație InnovX-BCR, au dezvoltat in timp record o platforma…

- Platforma de recrutare BestJobs sprijina integrarea sociala a refugiatilor din Ucraina si introduce o eticheta speciala ”Ukrainian friendly job”, astfel incat companiile care doresc sa angajeze cetateni ucraineni sa poata marca pozitiile potrivite pentru acesti candidati direct in platforma, pentru…

- Creșterea prețurilor se va accelera. Banca Naționala a Romaniei (BNR) se așteapta ca inflația sa treaca de 11% in perioada aprilie-iunie, adica dupa expirarea masurilor de plafonare și compensare a facturilor la gaze și energie electrica. Scumpirile vor continua și in primele luni de vara, perioada…