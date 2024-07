Salarii medii în UE: Diferențe semnificative între țările europene Salarii medii in UE Disparitatea caștigurilor nete anuale medii in Europa este izbitoare, cu variații semnificative chiar și atunci cand sunt luate in considerare ajustarile arat o analiza Euronews Business . Romania e pe penultimul loc, inaintea Bulgariei, dar atunci cand indicatorul ține cont de paritatea puterii de cumparare, urca pe locul 9, de la coada. Salariile medii in Europa variaza foarte mult, ceea ce are un impact semnificativ asupra deciziilor de angajare și de angajare. Aceste diferențe pot aparea din cauza reglementarilor specifice fiecarei țari, a legislației muncii, a sectoarelor… Citeste articolul mai departe pe money.ro…

Sursa articol si foto: money.ro

