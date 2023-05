Stiri pe aceeasi tema

- Al treilea om care a candidat la alegerile prezidentiale din Turcia, Sinan Ogan, un ultranationalist a carui recomandare catre alegatori ar putea decide viitorul presedinte al Turciei, se declara "deschis la dialog" cu cei doi protagonisti ai turului doi, Recep Tayyip Erdogan si Kemal Kilicdaroglu,…

- Alegerile prezidențiale din Turcia vor ajunge, foarte probabil, la un tur decisiv in data de 28 mai, deși Kilicdaroglu și partenerii sai inca cred in posibilitatea unei victorii din primul tur. De cealalta parte, Erdogan le-a mulțumit susținatorilor și votanților sai și le-a cerut „sa ramana in secții”.…

- Povestea de mai bine de doua decenii a negocierilor pentru aderarea Turciei la Uniunea Europeana iși poate schimba cursul odata cu alegerile prezidențiale din 14 mai. Asta doar daca Kemal Kilicdaroglu, candidatul Opoziției, il va invinge pe Recep Tayyip Erdogan, liderul autoritar care se confunda cu…

- Potrivit Reuters, Muharrem Ince, unul dintre cei patru candidați la alegerile prezidențiale din Turcia, a anunțat astazi ca se retrage din cursa. Ince era unul dintre cei patru candidați la prezidențiale, alaturi de Erdogan, principalul sau adversar Kemal Kilicdaroglu și Sinan Ogan. Un sondaj recent…

- Oricine va castiga alegerile din Turcia din aceasta luna este de asteptat ca acest stat - care este un membru important in NATO - sa mentina relatiile cordiale cu Rusia, dupa ce politica externa a Ankarei a suferit deja timp de mai multi ani schimbari dramatice, comenteaza Reuters.Ceea ce a determinat…

- Cel putin 110 de persoane au fost arestate marti in Turcia, in cadrul unei operatiuni „antiteroriste” ce a vizat Partidul Muncitorilor din Kurdistan (PKK), au declarat surse din politie pentru AFP, potrivit Agerpres.

- Actualul președinte al Turciei, Recep Tayyip Erdogan, are trei contracandidați in alegerile care se vor desfașura pe 14 mai 2023, potrivit Autoritații Electroale din aceasta țara, citata de Reuters.

- Alegerile prezidentiale si legislative din Turcia vor avea loc la 14 mai, asa cum a fost prevazut, a anuntat miercuri presedintele turc Recep Tayyip Erdogan, in pofida seismului devastator din 6 februarie.