Salarii mai mari pentru premier și bugetari din cadrul ministerelor Finanțelor și Investițiilor, cu atribuții in PNRR. PROIECT Bugetarii din cadrul Ministerului Finanțelor și Ministerului Investițiilor și Proiectelor Europene, cu atribuții in activitați ce țin de Programul Național de Redresare și Reziliența (PNRR), printre care și prim-ministrul Romaniei, ar putea beneficia in curand de o creștere salariala cuprinsa intre 15 și 25%. Masura este prevazuta intr-un proiect de lege care reglementeaza gestionarea fondurilor […] Citește Salarii mai mari pentru premier și bugetari din cadrul ministerelor…