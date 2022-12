Stiri pe aceeasi tema

- Angajații IT-ști din sectorul bugetar vor avea salarii mai mari dupa ce, printr-un ordin, s-a decis aplicarea acelorași facilitați ca-n sectorul privat, adica nu vor plati impozit pe venit de 10%.

- Președintele Klaus Iohannis i-a chemat la o ședința de urgența pe toți ambasadorii țarilor Uniunii Europene la București, marți. Ambasadorul Austriei, doamna Adelheid Folie, nu s-a prezentat la intalnire, dar și-a trimis adjunctul. La cinci zile de la refuzul Austriei de a vota pentru aderarea Romaniei…

- Moarte suspecta intr-un hotel din Capitala. Un ucrainean a fost gasit decedat in baie, de catre angajați. Poliția a declanșat cercetari. Trupul neinsuflețit al ucraineanului, in varsta de 35 de ani, a fost gasit intr-o camera a unui hotel din Capitala, de pe Bulevardul Timișoara. Angajații care l-au…

- Ministerul Agriculturii si Dezvoltarii Rurale, prin Agentia de Plati si Interventie pentru Agricultura (APIA), efectueaza plata ajutorului de stat in sectorul cresterii animalelor, solicitat prin cererile de plata aferente serviciilor prestate in luna august 2022, suma autorizata la plata fiind in valoare…

- Personalul din invatamantul de stat va primi, de la 1 noiembrie, in transe, sume restante din sporuri sau majorari salariale pentru perioada 1 iulie 2017 – 31 august 2021. Ministerul Educației a anuntat ca inspectoratele școlare din țara vor primi la 1 noiembrie banii pentru plata diferențelor salariale…

- Fostul primar general Gabriela Firea, actual ministru al Familiei, susține ca achiziția facuta de Primaria Capitalei pentru noile tramvaie este neconforma cu licitația de oferte lansata de instituție. Aceasta susține ca este vorba de „fapte extrem de grave, cu iz penal” și il acuza pe actualul edil,…

- Sebastian Burduja, ministrul Cercetarii, Inovarii și Digitalizarii, va prelua interimar portofoliul Educației, in urma demisiei lui Sorin Cimpeanu. Sorin Cimpeanu și-a anunțat demisia de onoare, „din proprie inițiativa”, dupa ședința Executivului de joi seara. Se pare ca Sorin Cimpeanu a fost deranjat…

- Trei elevi ar fi venit bauți la cursuri, la o școala din Hidișelu de Jos, județul Bihor. Unul dintre ei a fost incatușat de polițiști dupa ce a facut scandal. Dascalii au cerut ajutorul oamenilor legii, dupa ce cei trei elevi, in varsta de 14 ani, au fost agresivi cu mai mulți colegi, dar și […]