- Guvernul vrea sa completeze lista bugetarilor din Sanatate si Asistenta Sociala care primesc sporuri. De exemplu, personalul de specialitate medico-sanitar si auxiliar sanitar din cabinetele medicale organizate in crese va primi spor de la 12% la 15% din salariul de baza, pentru munca in conditii deosebite,…

- Sunt persoana fara venituri și imi achit din mana contribuția la asigurarile de sanatate (CASS). La inceputul anului am depus declarația veche (604). Acum, am fost la ANAF sa depun Declarația 212, dar cei de acolo mi-au spus ca nu trebuie s-o depun și ca trebuie sa achit contribuția pe 12 luni, nu pe…

- Guvernul a aprobat, in sedinta de miercuri, un proiect de Hotarare care prevede finantarea a doua programe de interes national (PIN) destinate persoanelor varstnice, cu un buget total de aproape 115 milioane de lei, se arata intr-un comunicat al Ministerului Muncii si Justitiei Sociale (MMJS), informeaza…

- Angajatorii care iși trimit temporar lucratorii dintr-un stat membru al UE in altul vor fi nevoiți sa ii asigure pe aceștia cu salarii egale pentru munca similara in țara in care sunt detașați.

- Castigul salarial mediu net a scazut in sanatate si asistenta sociala (-2,1%) comparativ cu luna precedenta, arata datele transmise miercuri de catre Institutul Național de Statistica. IT-iștii și lucratorii din turism sunt cele doua capete ale intervalului intre care evolueaza salariile romanilor.…