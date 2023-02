Salarii mai mari pentru angajaţii cu vechime Angajatii romani se vor putea bucura de un salariu mai mare in anumite conditii, potrivit unei prevederi din Codul muncii. Din anul 2021, Codul muncii are o prevedere conform careia angajatorii au obligația de a majora salariile angajaților stabilite la nivelul minim, dupa o perioada de activitate de cel mult doi ani. Astfel, angajatii cu o vechime de cel putin doi ani la acel loc de munca nu vor mai putea fi platiti cu salariul minim pe economie, incepand de la 1 ianuarie 2022, potrivit OUG nr.142/2021, noteaza Antena3.ro. Prevederea intrat in vigoare in anul 2022, urmand ca ea sa aiba efecte… Citeste articolul mai departe pe romanialibera.ro…

Sursa articol si foto: romanialibera.ro

