Salarii mai mari pentru acești angajați! Venitul mediu crește cu 15% și se fac și angajări suplimentare Se fac angajari la Poșta Romana și se anunța și o creștere a salariului mediu. Directorul general al instituției, Valentin Ștefan a vorbit la Antena 3 despre noi majorari ale salarilor angajaților. Valentin Ștefan precizeaza ca Poșta Romana face angajari, iar situația salariilor in instituție se afla intr-un trend ascendent. “Ușa este deschisa in continuare pentru cine vrea sa lucreze la Poșta Romana, noi avand nevoie in mod constant de oameni noi, mai ales ca și media de varsta in companie este destul de inaintata și ne pregatim in urmatorii 5-10 ani pentru schimbul de generații. Aproape 80 %… Citeste articolul mai departe pe money.ro…

Sursa articol si foto: money.ro

