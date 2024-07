Stiri pe aceeasi tema

- Supravietuitorii Holocaustului au prioritate la restituirea imobilelor preluate abuziv in perioada comunista, prevede Legea pentru modificarea actului normativ privind masurile pentru finalizarea procesului de restituire, in natura sau prin echivalent, a imobilelor preluate in mod abuziv in perioada…

- Braiconf, una dintre cele mai vechi fabrici de confecții din Romania, lanseaza un apel catre Guvern prin care solicita luarea unor masuri pentru a salva industria textilelor din Romania. Cei de la Brainconf vin și cu soluții care ar rezolva o parte dintre probleme, pe termen scurt.

- ADVERTORIAL. ROMGAZ (companie deținuta de statul roman), impreuna cu partenerul OMV Petrom au inceput construcția platformei centrale de extracție din largul Marii Negre. Acesta este cel mai important proiect energetic al țarii, fiind vorba despre o investiție de 4 miliarde euro și de o producție estimata…

- Locuri de munca pentru romani in țari din Europa. Peste 140 de posturi disponibile. LISTA, salarii, condiții de angajare Locuri de munca. Angajatorii din Spatiul Economic European ofera, prin intermediul retelei EURES Romania, 145 locuri de munca. Salariile pot ajunge la 3000 sau chiar 6000 de euro,…

- Florian Neagu, director general adjunct directia de stabilitate in cadrul Bancii Naționale (BNR), a explicat faptul ca cele mai multe și mai mari tranzacții realizate cu cardul in Romania se inregistreaza la casele de pariuri sau la cazinourile online.

- Romania a produs, in primul trimestru din 2024, o cantitate de titei de 682.400 de tone echivalent petrol (tep), cu 23.900 tep mai mica (-3,4%) fata de cea din perioada similara a anului anterior, conform datelor centralizate de Institutul National de Statistica (INS) și preluate de Agerpres. Importurile…

- Curtea de Conturi a realizat un audit al performantei la Portul Constanta, stabilind ca acesta s-a dezvoltat sub potential. Doar putin peste 23.000 de pasageri au tranzitat portul, in intreaga perioada, desi are o capacitate de 100.000 de pasageri pe an. De asemenea, din 2018, portul si-a pierdul locul…

- Patiserii vor scoate pe piata 7,2 milioane de bucati, in scadere fata de aceeasi perioada a anului trecut, dar si fata de sarbatorile de iarna. Motivul este scaderea puterii de cumparare a poluatiei, iar unii producatori si-au redus preturile chiar si cu 10%. Presedintele Patronatului Roman din Industria…