Salarii „îngheţate“ şi la Primăria Craiova Salariile functionarilor din Primaria Craiova nu se vor majora in 2022, o data cu cresterea, de la 1 ianuarie, a salariului de baza minim brut pe tara garantat in plata. Noul nivel al salariului minim lunar este acum de 2.550 de lei, pentru un program normal de lucru in medie de 167,333 ore pe luna, reprezentand 15,239 lei/ora (a crescut de la 2.300 de lei/luna), dar majorarea nu se va simti si in randul bugetarilor. Asta pentru ca salariile aferente functiilor din cadrul familiei ocupationale „Administratie” raman „inghetate“ si in 2022. De fapt, ele au crescut substantial in 2018, conform noii… Citeste articolul mai departe pe gds.ro…

Sursa articol: gds.ro

Stiri pe aceeasi tema

- REȘIȚA – Afirmatia apartine medicului Paul Purea, presedintele Consiliului de Administratie al Spitalului Judetean Reșița, care a precizat ca „lumea s-a agitat degeaba. Dl Dunca a fost interesat mai mult sa analizam situatia financiara si sa luam masuri. In plus, dansul este singurul care poate revoca…

- Marti noaptea s-a asternut polei in toata Craiova, iar problemele au inceput inca de la primele ore ale diminetii. Sase accidente rutiere, cazaturi incasate sau mers de pisica pe trotuare pentru evitarea accidentarilor. Cam asa a aratat Craiova miercuri dimineata, in foarte multe zone. Cu toate acestea,…

- In aceasta perioada, profesorii care indeplinesc varsta de pensionare pot depune cereri direct la scoli pana pe 20 ianuarie prin care sa solicite sa ramana in activitate. Inspectorii scolari spun ca la mentinerea in activitate se va lua in calcul si situatia restructuratilor pe discipline. Pentru a…

- Daniela Barbu este noul prefect al judetului Dolj. Mutarea anticipata inca de la finalul anului trecut a devenit oficiala incepand de astazi, o data cu aprobarea hotararii de Guvern. In sedinta de Guvern care a inceput de la ora 11.00, premierul Nicolae Ciuca a semnat, pe banda, mai multe numiri de…

- Salariile bugetarilor din Dolj nu vor creste de anul viitor, ca urmare a majorarii, de la 1 ianuarie 2022, a salariului de baza minim brut pe tara garantat in plata. Acesta a fost stabilit, fara a include sporuri si alte adaosuri, la suma de 2.550 lei lunar, pentru un program normal de lucru in medie…

- High-Tech Industry Park Craiova SA, societatea detinuta de Consiliul Judetean (CJ) Dolj care administreaza al doilea parc industrial la Craiovei, a iesit in pierdere in acest an. O premiera in existenta de sase ani a societatii. High-Tech Industry Park Craiova SA a fost infiintata in aprilie 2014, dar…

- CARAS-SEVERIN – Avand in vedere veniturile proprii limitate ale unitaților administrativ-teritoriale, acestea fiind in imposibilitate de a-și asigura buna funcționare, Guvernul a alocat, din Fondul de rezerva bugetara, bani si judetului Caras-Severin, mai exact Consiliului Judetean si Primariei Resita!…

- Cinci masini au fost avariate in urma unui carambol produs in acesta dimineata, pe pasajul suprateran din centrul Craiovei. Politia Locala Craiova anunta producerea unui accident pe pasajul suprateran, soldat cu pagube materiale. „Accident rutier in care sunt implicate cinci autoturisme. Polițiștii…