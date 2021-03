Salarii inghetate: Cat castiga angajatii din Ministerul Muncii sau Casa de Pensii. Cu sporuri, functiile de conducere ajung la 10.000 de lei lunar

Stiri pe aceeasi tema

- Salariile de la Metrorex. Cat caștiga directorii și șefii de birouriSalariile directorilor, in valoare de 12.945 de lei conțin și sporuri, precum cel de tunel (3.092 lei) și de vechime (3.845 lei). Șefii de servicii iau in mana la sfarșitul lunii 11.162 de lei, incluzand aici sporul de tunel (2.743…

- Pensionarii care sufera de invaliditate primesc gratuit, în cadrul programului de recuperare întocmit de medicul expert al asigurarilor sociale, bilete de tratament balnear (conf. Legii 263/2010 – pot beneficia cu suportarea de catre beneficiar a unei contribuții banești și asigurații…

- Baza de tratament si serviciile oferite de Institutul National de Expertiza Medicala si Recuperare a Capacitatii de Munca vor fi imbunatatite cu fonduri europene, potrivit unui comunicat al Ministerului Muncii si Protectiei Sociale (MMPS) remis marti de AGERPRES. Ministrul Muncii, Raluca…

- Ordinele de plata catre Posta Romana pentru pensiile care vor fi platite la domiciliu in ianuarie au fost intocmite, iar sumele pentru aceste pensii au fost virate Postei Romane, a anuntat, luni, ministrul Muncii si Protectiei Sociale, Raluca Turcan, pe contul sau de Facebook, potrivit Agerpres.…

- Ministerul Muncii anunta ca, in anul 2021, pensiile vor fi achitate la domiciliu catre beneficiari in intervalul 1-15 al fiecarei luni. Ministrul Raluca Turcan afirma ca a cerut institutiilor implicate sa faca toate eforturile pentru a nu exista intarzieri in prima luna a anului viitor. Ministrul…

- Ordonanta care prevede masuri fiscal-bugetare pentru anul 2021, adoptata in ultima sedinta de Guvern, a fost publicata, joi seara, in Monitorul Oficial. Printre altele, actul normativ plafoneaza salariile, indemnizatiile si sporurile angajatilor din sectorul bugetar la nivelul din decembrie 2020.…