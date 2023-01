Stiri pe aceeasi tema

- Salariile angajatilor din Parlament vor creste din aceasta luna. Zece procente vor primi acestia in plus, dupa intrarea in vigoare a legii salarizarii. Alesii insa nu vor avea indemnizatia marita, dupa ce sumele au fost inghetate la nivelul anului 2022. Potrivit Antena3 CNN, salariile pentru angajatii…

- 2023 este ultimul an in care patronii iși mai pot plati angajații mai vechi de doi ani in firma cu salariul minim, conform unei prevederi introduse in 2021 in codul Muncii. Ceea ce inseamna ca la inceputul lui 2024 angajații mai vechi trebuie sa aiba o majorare salariala. Angajații mai vechi primesc…

- CARAS-SEVERIN – In ședința Coaliției de guvernare, care a avut loc marti seara, s-a decis ca, pentru pensiile pe contributivitate, punctul de pensie sa creasca cu 12,5% incepand cu data de 1 ianuarie 2023. Noua valoare a acestuia va fi, astfel, de 1.784 de lei! Totodata, anul viitor, pensionarii cu…