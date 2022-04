Stiri pe aceeasi tema

- Primarii, consilierii județeni, consilierii locali precum și șefilor de instituții membri ai PSD Suceava au donat 70.000 de lei pentru refugiații ucraineni, anunța Biroul de presa al PSD Suceava. ”Pe langa eforturile depuse pentru a le asigura refugiaților ucraineni locuri de cazare, alimente,…

- Saptamana trecuta, craioveanul Bogdan Botea a primit de la Politia Locala o amenda de 2.000 de lei pentru ca si-a scos pechinezul in gradina din fata blocului fara lesa. Toata lumea s-a intrebat de ce aceasta amenda uriasa pentru lipsa unei lese. Politia Locala spune ca agentii de pe teren nu au facut…

- Consilierii locali se intalnesc in cea mai importanta sedinta din an: aprobarea bugetului local. Executivul Primariei a estimat cheltuieli de 1,4 miliarde de lei, cu un buget de dezvoltare de 675 milioane lei. La dezbateri nu va participa primarul Mihai Chirica, acesta fiind suspendat de facto din functia…

- Consilierii locali USR solicita organizarea de alegeri anticipate, dupa ce vineri primarul municipiului Iasi, Mihai Chirica, a fost pus sub urmarire de DNA, sub control judiciar, pentru savarsirea infractiunilor de fals intelectual in forma continuata (doua acte materiale) si instigare la uzurparea…

- Consilierii locali s-au reunite astazi in prima sedinta ordinara din acest an. Pe ordinea de zi a plenului au fost incluse peste 15 proiecte de hotarare. Un proiect care va starni cu siguranta dezbateri face referire la constituirea unei Comisii de evaluare a activitatii secretarului general al municipiului,…

- Politia locala din Craiova isi largeste competentele. Aceasta infiinteaza pe langa structurile pe care le are in componenta si o structura cu atributii de protectia mediului, „Compartimentul de Protectia mediului”. Modificarile propuse vin din necesitarea infiintarii structurii de protectie a mediului…

- Polițiștii locali din Cluj-Napoca au alocat in 2022 un buget de 6,6 milioane de euro, numai pentru salarii.Cei 320 de angajați ai Poliției Locale incaseaza salarii de la 3390 de lei pana la 9274 de lei pe luna, ultimul fiind directorul, fostul comisar șef de poliție Marcel Bonțidean. In realitate…

- Primarul Claudiu Buciu a declarat ca este nemulțumit de activitatea polițiștilor locali, care, in opinia sa, “au o relație de prietenie cu contravenienții”. Astfel, in luna februarie va fi schimbata organigrama Poliției Locale Lugoj și se are in vedere chiar… schimbarea conducerii.…