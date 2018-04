Salarii fabuloase la primăriile din ţară. Un şofer câştigă 5.000 de lei Salariile angajatilor au fost stabilite de catre primar, in functie de bugetul fiecarei localitati in parte. Acestea erau apoi votate de catre consiliile locale. Astfel, unii dintre primari au salarii ce depasesc 12 mii de lei. Este si cazul edilului din Blaj, judetul Alba. Viceprimarul are si el o indemnizatie de 9.300 de lei, iar cel mai mic salariu il are soferul, 3.600 de lei. In municipiul Moeciu, primarul are un salariu de 10.000 de lei, viceprimarul 8.500 de lei, iar soferul 5.000 de lei pe luna. Odata cu majorarile salariale, in primarii a aparut o noua categorie… Citeste articolul mai departe pe rtv.net…

