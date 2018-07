Stiri pe aceeasi tema

- Doar aproximativ 50% dintre angajatorii din mediul economic din Romania au operat modificari ale contractelor individuale de munca in vederea compensarii transferului contributiilor sociale de la angajator la angajat, iar 24% din angajatorii activi nu au facut nicio modificare a contractelor individuale…

- Reforma fiscala a avut si va avea in contiuare efecte nefaste asupra veniturilor salariatilor, provocate in special de transferul contributiilor de la angajator la angajat. Pe langa faptul ca bugetul de stat a fost vaduvit, in cele sase luni de aplicare, de 2,38 miliarde de lei, de suferit au si salariatii,…

- Potrivit unui studiu al BNS, dupa masura impusa de Dragnea, doar jumatate dintre angajatorii din Romania au facut modificari ale contractelor individuale de munca, astfel incat salariatii sa nu piarda bani. "Pentru ca venitul net al salariatului sa nu fi fost afectat, ar fi trebuit ca salariile…

- Bilantul "revolutiei fiscale": aproximativ 1,2 milioane de salariati au venituri mai mici dupa aplicarea OUG 79/2017 privind modificarea Codului Fiscal, iar alti aproape 609.000 sunt expusi riscului de diminuare, sustine presedintele...

- Pentru 1,2 milioane de romani, așa-numita revoluție fiscala le-a adus salarii mai mici. Alți peste 600.000 risca și ei sa iși vada veniturile diminuate, spun cei de la Blocul Național Sindical. Blocul Național Sindical a realizat un raport bazat pe date al Inspectoratului de Munca și precizeaza ca angajații…

- Salarii pentru muncitorii detasati in alt stat membru al UE Muncitorii detasati temporar într-un alt stat membru al UE trebuie sa primeasca un salariu egal cu cel al unui lucrator local pentru aceeasi munca în aceleasi conditii, potrivit noilor norme adoptate azi de Parlamentul European.…

- Modificarile legislative din domeniul gospodaririi apelor prevad dimensionarea lucrarilor de aparare impotriva inundatiilor si a lucrarilor de supratraversare si subtraversare a cursurilor de apa corelat cu prevederile Strategiei Nationale de Management al Riscului la Inundatii si ale Planurilor de…

- Invatamantul din Gorj este pe un butoi de pulbere. Profesorii sunt dispuși sa faca greva generala dupa ce au aflat ca ar putea sa nu primeasca tot salariul in aceasta luna. „Dupa ce și-au facut plinul parlamentarii și administ...