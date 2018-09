Salarii de aproape 10.000 de lei In Jandarmerie. Politistii depasesc aceasta suma, nu si pompierii

Stiri pe aceeasi tema

- Jandarmeria Romana are un nou sef. Acesta este din judetul Teleorman si se numeste Ionuț Catalin Sindile. Potrivit unei informari a Ministerului de Interne, incepand cu data de 15 august , prim-adjunctul inspectorului general al Jandarmeriei Romane, colonel Ionuț Catalin Sindile, a fost imputernicit…

- Mobilizare a forțelor Ministerului de Interne in cele cinci zile ale minivacanței de Sfanta Maria, in vederea preintampinarii evenimentelor nedorite generate de afluxul de cetațeni catre zona montana, zonele cu verdeața din jurul localitaților urbane si locurile de agrement organizate in aer liber.…

- Atac cu acid. Cateva zeci de persoane au denuntat miercuri la Kiev lipsa de actiune a fortelor de ordine dupa atacul cu acid impotriva unei activiste anticoruptie, ultimul episod dintr-o serie de incidente care au vizat militanti, relateaza AFP. Protestatarii (reprezentanti ai ONG-urilor,…

- Consiliul Superior al Magistraturii (CSM) a aprobat, marti, cererea de pensionare a judecatorului Valeriu Mihai Terceanu, cel judeca dosarul Colectiv. Astfel, procesul ar putea fi reluat de la zero, pentru ca, asa cum spune legea, toate actele efectuate de judecator Colectiv vor fi anulate. Conform…

- Carmen Dan, ministrul de Interne, a discutat duminica, la sediul MAI, prin videoconferinta, cu prefectii judetelor vizate de avertizarile meteorologice, despre masurile luate pentru a preveni tragediile. „Ati verificat si Intorsura Buzaului?", i-a intrebat ministrul Carmen Dan pe cei din Buzau.…

- Peste o mie de apartamente de serviciu vor fi distribuite angajaților Ministerului de Interne, în urmatorii ani. Polițiștii vor beneficia de primele circa 300 de apartamente, chiar din luna septembrie, a anunțat ministrul de Interne, Alexandru Jizdan, la ședința de astazi a Guvernului. Apartamentele…