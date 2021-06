In prezent, increderea in industria HoReCa se afla la cel mai scazut nivel de dupa 1989, iar lipsa predictibilitatii loveste din nou antreprenorii si angajatii romani, avertizeaza Federatia Patronatelor din Industria Ospitalitatii (FIO). Astfel, sunt anunturi si interviuri pentru locuri de munca in HoReCa pentru care nu se prezinta niciun candidat, cum ar fi un […]