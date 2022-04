Stiri pe aceeasi tema

- "Astazi, in ședința de Guvern, va fi aprobata acordarea ajutorului financiar pe care Romania l-a stabilit in ședința comuna din luna februarie, de la Chișinau, cu guvernul Republicii Moldova. Acel ajutor financiar nerambursabil in valoare de 100 de milioane de euro va putea fi accesat de guvernul de…

- Incepand cu ora 00.00 inceteaza TOATE restricțiile, precum și restrangerea sau interzicerea unor activitați, cum ar fi obligativitatea purtarii maștii de protecție in spațiile publice, restrangerea sau interzicerea organizarii și desfașurarii de mitinguri, demonstrații, procesiuni, concerte sau a altor…

- Cum s-a tot discutat, recent, despre eventualitatea majorarii varstei de pensionare, la 70 de ani, in Romania, premierul Ciuca a ținut sa faca unele precizari, la inceputul ședinței de Guvern de marți, 3 februarie. E vorba despre lamuriri venite fața de ipoteza ca Executivul ar intenționa sa iși asume…

- "Pentru ca am avut cateva semnale legate de o asumare la nivelul Guvernului vizavi de prelungirea varstei de pensionare la 70 de ani, as vrea sa anunt ca nu este deloc adevarat, nici macar nu am avut o discutie la nivelul acesta si, din tot ceea ce stim pana-n acest moment, este vorba despre o posibilitate…

- Reprezentanții USR vor formula sesizari la Consiliul Național al Audiovizualului, nemulțumiți de modul cum activitatea partidului sau a membrilor a fost relatata de doua televiziuni de știri. Anunțul a fost facut luni de Dacian Cioloș, președintele USR. „Am luat cateva decizii, azi, impreuna cu colegii…

- Dupa ce industria HoReCa a fost una dintre cele mai afectate in pandemie, deși turismul este o sursa buna de atras bani la buget, premierul cauta soluții atat pentru antreprenori, cat și pentru turism. Masuri luate pentru salvarea HoReCa Premierul a anunțat ca una dintre primele masuri luate este aceea…

- Un numar de 68 de sanctiuni pentru nerespectarea normelor GDPR au fost aplicate in Romania in perioada 2018 - 2021. Companiile din Romania au primit amenzi de peste 700.000 de euro. Companiile si institutiile din Romania care au incalcat legea privind protectia datelor personale – asa-numitul…