Salariații vor putea primi 400 de euro! Află în ce condiții! Angajatorii vor putea oferi salariaților, incepand cu 1 februarie, abonamente de fitness deductibile in limita a 400 euro anual, potrivit Legii promulgate astazi de președintele Romaniei. Altfel spus, salariații pot merge la sala, la un bazin de inot, inchiria un teren de tenis sau practica un sport de echipa, iar angajatorul plateste. Similar modelului deja existent implementat pentru abonamentele de sanatate, prin aceasta Lege este prevazuta posibilitatea deductibilitații de catre firme a abonamentelor pentru practicarea sportului și a educației fizice cu scop de intreținere, profilactic sau… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

