Guvernul a aprobat miercuri procedura de acces online a angajatilor sau fostilor angajati la datele din registrul general de evidenta a salariatilor (REGES), modalitatea de generare si descarcare a extrasului, precum si conditiile in care se poate dovedi vechimea in munca si/sau specialitate, aceasta posibilitate fiind creata prin modificarile aduse Codului Muncii de Legea nr. 144/2022. Potrivit sursei citate, aceste reglementari vor intra in vigoare la 31 decembrie 2024, cand va intra in exploatare si sistemul informatic aferent REGES, conform Planului National de Redresare si Rezilienta,…