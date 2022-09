Stiri pe aceeasi tema

- Guvernul a aprobat procedura de acces online a angajaților și a foștilor angajați la datele din registrul general de evidența a salariaților (REGES sau aplicația Revisal), modalitatea de generare și descarcare a extrasului, precum și condițiile in care se poate dovedi vechimea in munca și/sau specialitate,…

- Intrucat la sediul Inspectoratului Teritorial de Munca Dambovița sunt primite zilnic solicitari din partea unor persoane care intampina probleme din cauza datelor inregistrate greșit sau a lipsei de informații, sunt amintite cateva aspecte de baza, privind Registrul General de Evidenta a Salariaților…

- „La acest moment, sunt toate avizele necesare luate, tocmai de aceea a fost si necesar acest interval de timp, pentru a ne asigura ca procedurile sunt parcurse. Consiliul Economic si Social, nefiind o politica noua, nu are un aviz de dat”, a declarat Dan Carbunaru, intrebat la finalul sedintei de…

- Odata cu anunțul facut in spațiul public, conform caruia contractele de munca part-time vor fi taxate și impozitate la nivelul salariului minim pe economie, cu excepțiile prevazute in noul Cod Fiscal, in Registrul General de Evidența a Salariaților se observa faptul ca exista o creștere a numarului…

- Ministerul Muncii anunța ca, odata cu anunțul facut in spațiul public, conform caruia contractele de munca part-time vor fi taxate și impozitate la nivelul salariului minim pe economie, cu excepțiile prevazute in noul Cod Fiscal, in Registrul General de Evidența a Salariaților

- ”PSD sustine ca se impune reluarea, la nivelul coalitiei de guvernare, a discutiilor privind aplicarea reglementarii preturilor la energie si gaze in Romania, pe o perioada limitata. PSD revine cu aceasta solutie, prezentata inca de la inceputul anului, deoarece realitatea economico-sociala o impune.…

- Carbunaru a declarat, la finalul sedintei de Guvern, ca o hotarare se refera la atributiile agentiilor de dezvoltare regionala. “Voi continua cu cateva decizii luate astazi de Guvern, trei dintre ele vizand imbunatatirea ritmului de absorbtie a fondurilor europene. In primul rand, prin ordonanta…