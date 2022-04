Stiri pe aceeasi tema

- In total, pana astazi, pe teritoriul Romaniei au fost inregistrate 2.733.484 de cazuri de infectare cu noul coronavirus (COVID-19), dintre care 109.878 sunt ale unor pacienți reinfectați, testați pozitiv la o perioada mai mare de 180 de zile dupa prima infectare. 2.489.778 de pacienți au fost declarați…

- Mult discutatul subiect al monitorizarii agresorilor fața de care s-a emis un ordin de protecție a intrat in linie dreapta cu o amanare, anunța sindicatul Europol. Daca inițial se vorbea despre implementarea in sistem pilot a acestui proiect incepand cu 1 martie 2022, „conducerea MAI susține ca nu exista…

- In ultimele 24 de ore au fost inregistrate 27.346 de cazuri noi de persoane infectate cu SARS – CoV – 2 (COVID – 19), cu 8.923 mai puțin decat in ziua anterioara. 3.402 dintre cazurile noi din 24 de ore sunt ale unor pacienți reinfectați, testați pozitiv la o perioada mai mare de 180 de zile dupa prima…

- In ultimele 24 de ore au fost inregistrate 16.108 cazuri noi de persoane infectate cu SARS – CoV – 2 (COVID – 19), cu 12.813 mai puțin decat in ziua anterioara. 1511 dintre cazurile noi din 24 de ore sunt ale unor pacienți reinfectați, testați pozitiv la o perioada mai mare de 180 de zile dupa prima…

- In ultimele 24 de ore au fost inregistrate 31.776 cazuri noi de persoane infectate cu SARS – CoV – 2 (COVID – 19), cu 895 mai puțin decat in ziua anterioara. 3.182 dintre cazurile noi din 24 de ore sunt ale unor pacienți reinfectați, testați pozitiv la o perioada mai mare de 180 de zile dupa prima infectare.…

- Cele mai multe cazuri noi de COVID-19 au fost raportate in ultimele 24 de ore, de peste 900, au fost in Iași, Cluj, Bihor, Cluj , Maramureș, Timiș, București, cu aproape 5.000.Distribuția pe județe a cazurilor per total și a celor noi o regasiți in tabelul de mai jos. Nr. crt.JudețNumar de cazuri confirmate(total)Numar…

- Județul Cluj se afla, in continuare, in fruntea județelor cu rata de infectare mare, cu o incidența de 16,38 la mie, iar alte 31 județe și municipiul București se afla in scenariul roșu, potrivit bilanțului de marți, 25 ianuarie 2022, transmis de Grupul de Comunicare Strategica. Alte opt județe se afla…

- Judetul Cluj, cu o incidenta de 3,44 cazuri la mia de locuitori, trece in scenariul roșu luni, cand autoritatile au confirmat peste 4.100 de cazuri noi de COVID, dintre care aproape 800 raportate in Capitala. Cu 440 de noi cazuri, județul Cluj raporteaza o creștere a incidenței de la 2,85 la mie, duminica,…