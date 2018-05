Stiri pe aceeasi tema

- Sambata, la ora 11.00, salariatii din muzeele publice din Romania vor picheta spatiul din fata Ministerului Culturii si Identitatii Nationale, anunta Federatia Nationala a Sindicatelor din Cultura si Mass-Media.

- Circa 200 de salariati din muzeele publice din Romania sunt asteptati sambata la o actiune de protest organizata de Federatia Nationala a Sindicatelor din Cultura si Mass-Media in fata Ministerului Culturii si Identitatii Nationale, potrivit vicepresedintelui sindicatului, Decebal Vleja. "Ne asteptam…

- Rata de ocupare a populatiei in varsta de munca (15-64 ani) a fost anul trecut de 63,9%, in crestere fata de anul anterior cu 2,3 puncte procentuale, informeaza, miercuri, Institutul National de Statistica (INS), informeaza AGERPRES . Potrivit sursei citate, rata de ocupare a populatiei in varsta de…

- Presedintele CNS Cartel ALFA, Bogdan Iuliu Hossu, a fost prezent si le-a transmis protestatarilor ca ii sustine in demersul lor. ''De fapt dumneavoastra sunteti forta si daca nu veti ramane uniti, solidari, veti pierde. La ora actuala este o batalie crunta intre proprietar si salariati, dumneavoastra…

- Circa 200 de salariati ai Aso Cromsteel din Targoviste au protestat, joi, in fata societatii, nemultumiti de conditiile de munca si de nivelul de salarizare. Presedintele CNS Cartel ALFA, Bogdan Iuliu Hossu, a fost prezent si le-a transmis protestatarilor ca ii sustine in demersul lor.…

- Salariatii vor intrerupe lucrul, se vor deplasa pe trotuarul din fata societatii si vor protesta timp de doua ore, actiunea publica fiind avizata de Primaria Targoviste. "Salariatii s-au saturat sa fie prost platiti, s-au saturat de regimul coercitiv si autoritar al conducerii societatii, s-au saturat…

- Ministrul Muncii Lia Olguta Vasilescu spune ca protestul profesorilor din 5 martie, cand a avut loc simularea examenului de evaluare nationala, a fost ilegal, intrucat liderii de sindicate s-au angajat in scris ca nu vor declansa niciun conflict de munca in perioada in care se negociaza contractul…

- Un proiect de Hotarare privind stabilirea masurilor necesare pentru restituirea donatiilor pentru sculptura "Cumintenia pamantului", de Constantin Brancusi, pana la 31 decembrie 2018 este in dezbatere publica pana pe 10 martie, potrivit site-ului Ministerului Culturii si Identitatii Nationale.