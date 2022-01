Stiri pe aceeasi tema

- Salariatii din invatamant, membri de sindicat, vor intra in greva de avertisment miercuri, 19 ianuarie 2022, potrivit unui comunicat al Federatiei Sindicatelor Libere din Invatamant si Federatiei Sindicatelor din Educatie "Spiru Haret"."Federatia Sindicatelor Libere din Invatamant si Federatia Sindicatelor…

- Federația Sindicatelor Libere din Invațamant și Federația Sindicatelor din Educație „Spiru Haret” anunța ca salariații din invațamant vor intra in greva de avertisment miercuri, 19 ianuarie. Declansarea grevei de avertisment a fost decisa in baza rezultatelor referendumului desfașurat in perioada 17…

- Federația Sindicatelor Libere din Invațamant și Federația Sindicatelor din Educație „Spiru Haret” anunța ca salariații din invațamant vor intra in greva de avertisment miercuri, 19 ianuarie. Declansarea grevei de avertisment a fost decisa in baza rezultatelor referendumului desfașurat in perioada 17…

- Federația Sindicatelor Libere din Invațamant (FSLI) și Federațiq Sindicatelor din Educație „Spiru Haret” anunța, printr-un comunicat postat pe Facebook, o greva de avertisment pentru miercuri, 19 ianuarie. Protestul presupune ca profesorii sa inceteze lucrul in intervalul orar 11.00-13.00. Sindicatele…

- GREVA de avertisment in sistemul de invațamant: Cadrele didactice vor inceta lucrul in 19 ianuarie. Intre ce ore se desfașoara protestul GREVA de avertisment in sistemul de invațamant: Cadrele didactice vor inceta lucrul in 19 ianuarie. Intre ce ore se desfașoara protestul Federația Sindicatelor Libere…

- Zeci de membri ai sindicatelor din invațamant vor protesta joi in Piața Victoriei și in fața sediilor PNL și PSD. Ei sunt nemulțumiți de salarii și spun ca majorarea salariala de doar 4% a provocat o stare de nemulțumire generala. Protestul organizat de Federația Sindicatelor Libere din Invațamant,…

- Reprezentantii sindicatelor din invatamant sunt asteptati sa protesteze, joi, in fața sediului Guvernului si in fața sediilor PNL si PSD, nemulțumiți ca actualul Executiv continua „politica de desconsiderare” a angajaților din Educație prin faptul ca nu a majorat salariile acestora conform Legii 153/2017,…

- Sindicalistii din educatie vor participa, incepand de luni, la proteste de strada si vor picheta sediile Guvernului si prefecturilor, in semn de protest fata de inghetarea salariilor si in anul 2022, potrivit unui comunicat remis joi de Federatia Sindicatelor Libere din Invatamant (FSLI), Federatia…