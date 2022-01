Stiri pe aceeasi tema

- Varianta intrarii angajatilor din educatie in greva generala in ianuarie, situatie care ar duce la inchiderea unitatilor de invatamant, este foarte probabila, deoarece angajatii se simt umiliti de faptul ca Guvernul nu intentioneaza sa le majoreze anul viitor salariile conform legii, au declarat, vineri,…

- Angajații din invațamant vor sa intre in GREVA GENERALA: Situația ar putea duce la INCHIDEREA școlilor, in ianuarie Angajații din invațamant vor sa intre in GREVA GENERALA: Situația ar putea duce la INCHIDEREA școlilor, in ianuarie Salariații din educatie ar putea intra in greva generala, in ianuarie,…

- Salariatii din educație anunta proteste incepand de luni si se pregatesc de greva generala: „Ne-am saturat sa mai fim umiliti!” Sindicalistii din educatie vor participa, incepand de luni, la proteste de strada si vor picheta sediile Guvernului si prefecturilor, in semn de protest fata de inghetarea…

- Sindicalistii din educatie vor participa, incepand de luni, la proteste de strada si vor picheta sediile Guvernului si prefecturilor, in semn de protest fata de inghetarea salariilor si in anul 2022, potrivit unui comunicat remis joi de Federatia Sindicatelor Libere din Invatamant (FSLI), Federatia…

- Sindicalistii din educatie anunta ca vor participa, incepand de luni, la proteste de strada si vor picheta sediile Guvernului si prefecturilor.Potrivit unui comunicat transmis de Federatia Sindicatelor Libere din Invatamant FSLI , Federatia Sindicatelor din Educatie FSE Spiru Haret si Federatia Nationala…

- Federația Sindicatelor Libere din Invațamant, Federația Sindicatelor din Educație „SPIRU HARET” și Federația Naționala Sindicala „Alma Mater“ transmit ca, in numele celor peste 300.000 de salariați din invațamant ale caror drepturi și interese le reprezinta, „actualul Guvern continua politica, impamantenita…

- Nici bine nu s-au mai domolit din ecourile discuțiilor aparute in spațiul public pe marginea testarii antigen in școli, pe baza de probe de saliva, pentru depistarea SARS-CoV 2, ca s-a aflat ce mare nemulțumire au sindicaliștii din invațamant. Și ce avertisment transmit actualului Executiv. Cele trei…