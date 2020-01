Salariații din construcții și asimilații acestora au avut cele mai mari creșteri ale salariului net în ultimul an Daca tragem linie și masuram creșterea salariilor din intervalul noiembrie 2018-noiembrie 2019, cele mai mari creșteri le-au avut lucratorii din construcții și asimilații acestora. Cei care lucreaza în activitatea de sfarâmare a rocilor (aceste produse fiind apoi utilizate în construcții sau în producția de materiale - argila, gips, calcar etc.) și-au vazut salariile marite cu peste 47% în ritm anual. Constructorii au și ei salarii nete mai mari tot cu peste 47%, iar pe locul al treilea sunt angajații din &"Fabricarea altor produse din minerale nemetalice&", care… Citeste articolul mai departe pe hotnews.ro…

Sursa articol: hotnews.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Castigul salarial mediu nominal net a fost in luna octombrie de 3.116 lei, in urcare fata de luna precedenta cu 34 lei (+1,1%), arata datele transmise luni de Institutul National de Statistica (INS). Comparativ cu luna octombrie a anului precedent, castigul salarial mediu nominal net a crescut…

- Castigul salarial mediu nominal brut a crescut, in luna octombrie fata de septembrie, cu 1%, pana la valoarea de 5.090 de lei, in timp ce salariul mediu net s-a majorat cu 1,1%, raportat la perioada de referinta, arata datele Institutului National de Statistica (INS), publicate luni. Potrivit sursei…

- Un IT-ist lua în mâna în fiecare ora 42,5 lei în octombrie, în vreme ce un salariat din domeniul fabricarii obiectelor de îmbracaminte câștiga dupa o ora de munca puțin peste 10 lei, arata datele transmise luni de oficialii Institutului Național de Statistica.…

- Angajați bogați vs. angajați saraci. Unde lucreaza salariații care caștiga peste 7.000 lei in mana Castigul salarial mediu nominal net a fost in luna octombrie de 3.116 lei, in urcare fata de luna precedenta cu 34 lei (+1,1%), arata datele transmise luni de Institutul National de Statistica (INS). Comparativ…

- Vineri, 15 noiembrie 2019, la restaurantul Queen Mary din Oradea, au fost premiate cele mai bune firme bihorene in cadrul „Topului firmelor din județul Bihor”. „«Topul firmelor din judetul Bihor» include companiile bihorene care au inregistrat cele mai bune performante economice in anul precedent.…

- Castigul salarial mediu nominal net a fost 3082 lei in luna septembrie a acestui an, in crestere fata de luna precedenta cu 38 lei (1,2%), iar valorile cele mai mari s-au inregistrat in activitati de servicii in tehnologia informatiei (inclusiv activitati de servicii informatice) (7108 lei), potrivit…

- In luna septembrie 2019, castigul salarial mediu nominal brut a fost 5041 lei, cu 60 lei (1,2-) mai mare decat in luna august 2019. Indicele castigului salarial real a fost 110,8- pentru luna septembrie 2019 fata de aceeasi perioada a anului precedent. Valorile cele mai mari ale castigului salarial…

- Salariul mediu net a fost de 3082 lei în septembrie, în crestere fata de luna precedenta cu 38 lei fața de luna august, potrivit datelor transmise joi de Institutul Național de Statistica. Cele mai mari salarii s-au menținut cele din IT&C (7108 lei), iar cele mai mici în fabricarea…