- Ministrul Finantelor, Adrian Caciu a declarat, miercuri, in sedinta de Guvern, despre Ordonanta de modificare Codului Fiscal, aflata in prima lectura in Executiv, ca prevede ”o serie de ajustari, pe partea de capital si companii. Premierul Nicolae Ciuca l-a intrerupt, spunand ca el nu le-ar zice…

- Ministrul de Finante a afirmat ca proiectul ”prevede o serie de ajustari ale Codului Fiscal, care sunt in concordanta cu angajamentele asumate de Romania, in PNRR, in programul de guvernare si in ceea ce inseamna statutul de membru NATO, in sensul asigurarii resurselor necesare inzestrarii armatei romane…

- Ministrul Finantelor, Adrian Caciu, a anuntat, marti, ca saptamana aceasta coalitia va lua o decizie finala privind modificarea Codului Fiscal, precizand ca masurile vizeaza ajustarea unor facilitati, cresterea deducerilor pentru persoanele cu venituri mici si introducerea unei taxe de solidaritate…

- „In mediul privat sunt 5,6 milioane de salariati, avem 1.260.000 de bugetari, deci abordarea ca mediul privat tine in spate doi bugetari sau trei bugetari si nu stiu cati pensionari este total incorecta. Si va spun de ce: din perspectiva, de exemplu, a contributiilor de asigurari sociale – imi pare…

- Autoritatea pentru Reforma Feroviara (ARF) intenționeaza sa realizeze achiziția de material rulant nou (RE-R) și a serviciilor de mentenanța și reparații RE-R. Pe platforma SEAP a fost publicat anunțul de participare la licitația pentru achiziția a 62 de trenuri noi. Valoarea contractului este cuprinsa…

- Principala companie petroliera rusa, Rosneft, a oferit produse petroliere de la rafinariile sale pentru incarcare in perioada mai-iunie, in cadrul unei licitații care necesita plata in avans in ruble, au declarat marți trei surse de pe piața. In timp ce Rusia incearca sa compenseze impactul sancțiunilor…