Salariaţii care vor fi concediaţi în 2020 ar putea primi 3 luni de şomaj în plus Salariații care vor fi concediati in 2020 ar putea primi 3 luni de somaj in plus, pe langa cele care se dau normal. Pe langa alte masuri, Propunerea legislativa pentru modificarea Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 28/2009 privind reglementarea unor masuri de protectie sociala stabilește ca cei ce raman fara un loc de munca pana la sfarșitul anului viitor vor beneficia de șomaj mai mult timp decat este normal. Pentru a se putea aplica, documentul are nevoie de adoptarea in Parlament și de semnatura șefului statului. Astfel, cei ce sunt concediați din motive ce nu țin de… Citeste articolul mai departe pe rtv.net…

- Un proiect de lege inițiat de parlamentarul PNL Florin Roman și aflat in dezbaterea Senatului , unde a fost inregistrat in cursul saptamanii trecute, propune prelungirea perioadei de acordare a indemnizației de șomaj pentru salariații care vor fi dați afara anul viitor.

