Stiri pe aceeasi tema

- Vaccin pentru viata - Sandra Alexiu Foto: gov.ro. La noi în tara continua campania de vaccinare. Adriana Turea are detalii despre numarul de doze de vaccin necesare pentru imunizare. Reporter: Indiferent de vaccinul administrat, fie ca este cel de la Pfizer-BioNTech, fie cel…

- Sprijin financiar pentru angajatorii din Valcea Angajatorii din județul Vâlcea care încadreaza, prin programe de ucenicie sau stagii de practica, șomeri cu vârsta de peste 25 de ani, înregistrați în evidențele Serviciului public de ocupare,…

- Facilitați fiscale pentru telemunca Foto: pixabay.com Angajatorii din România pot beneficia de anumite facilitați financiare în contextul pandemiei de coronavirus. Potrivit ANAF, nu sunt impozabile sumele acordate salariaților care lucreaza la domiciliu. Totodata, patronii care…

- Incepand din 2021, angajatorii vor acoperi facturile la utilitati pentru angajatii care lucreaza de acasa. Legea 296/2020, care prevede faptul ca angajatorul va acoperi facturile la utilitati pentru angajatii care lucreaza de acasa, a fost publicata in Monitorul Oficial, relateaza Realitatea TV. Citește…

- Municipiul Lugoj a intrat in carantina Foto: Arhiva/ MApN De astazi se afla în carantina și în municipiul Lugoj din județul județul Timiș. În județul Salaj numarul testelor pentru depistarea coronavirusului a crescut semnificativ în ultima perioada. Specialiștii spun…

- Inspectorii ITM incep controalele privind telemunca și programul de lucru. Inspectorii de munca vor verifica timp de doua saptamani modul in care companiile care au mai mult de 50 de angajați respecta masurile privind munca la domiciliu și decalarea programului, precum și normele de sanatate in contextul…

- Inspectoratul Teritorial de Munca Salaj a desfașurat, pe parcursul lunii octombrie, mai multe controale privind respectarea legislației in vigoare in domeniile de competența: relații de munca și securitate și sanatate in munca.

- Timiș: Controale ale inspectorilor de munca Peste 200 de companii din județul Timiș sunt controlate, în aceasta saptamâna, de inspectorii de munca pentru a verifica modul în care respecta noile reglementari privind prevenirea raspândirii contaminarilor…