Salariaţii americani vor trebui să se vaccineze până la 4 ianuarie 2022 Zeci de milioane de salariati americani vor trebui sa se vaccineze impotriva COVID-19 pana la data de 4 ianuarie, a anuntat, joi, administratia presedintelui Joe Biden, transmite AFP. Obligatia de vaccinare vizeaza companiile care au cel putin 100 de angajati, personalul medical si salariatii subcontractantilor agentiilor federale și este una dintre masurile cele mai radicale […] The post Salariatii americani vor trebui sa se vaccineze pana la 4 ianuarie 2022 appeared first on Știri online, ultimele știri, presa online, ziar online - Sursazilei.ro . Citeste articolul mai departe pe sursazilei.ro…

Sursa articol si foto: sursazilei.ro

