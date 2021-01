Salariați ai Google anunță crearea unui sindicat Salariații Google au anunțat luni crearea unui sindicat, o decizie care coincide cu multiplicarea divergențelor fața de conducerea companiei și cu o perioada de nemulțumire în creștere fața de giganții din Silicon Valley, scrie AFP.



Acest sindicat, care va fi primul de acest tip la Google, nu se va ocupa doar de chestiuni legate de salariați și de condițiile de munca ci și de problemele etice, potrivit unui comunicat al fondatorilor.



"Va fi primul sindicat deschis tuturor angajaților și personalului contractual al Alphabet, cu membri care își platesc cotizațiile,… Citeste articolul mai departe pe hotnews.ro…

Sursa articol: hotnews.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Samsung Galaxy Watch 3 este un gadget care imbina perfect noțiunea de eleganța cu cea de sportivitate. Deși multa lume este reticenta la purtarea unui smartwatch atunci cand vine vorba de un outfit elegant, Gear 3 rezolva problema printr-un design care merge asociat oricarei ținute. Primele impresii…

- „Insula” este o piesa de dragoste care-ți da speranța!”, le-a povestit Denis „The Motans” lui Buzdu și Morar, in direct in Morning ZU. Impreuna cu EMAA, artistul a cantat LIVE și in premiera la un radio din Romania una dintre cele mai frumoase piese compuse in aceasta pandemie. „Insula”, melodie „nascuta”…

- Alphabet a obtinut venituri de 46,17 milioane de dolari si un profit pe actiune de 16,60 dolari pe unitate, fata de 42,90 de miliarde de dolari si 11,29 dolari pe unitate, anticipate de analistii firmei Refinitiv. Veniturile Google Cloud, de 3,44 de miliarde de dolari, au fost peste cele de 3,32 de…

- Ritesh Lakhkar, manager de programe tehnice la Google, intr-un videoclip sub acoperire lansat de Project VeritasProiect Veritas / YouTube 22 octombrie 2020 ( LifeSiteNews ) - Un manager de la Google a afirmat ca cautarile sunt „distorsionate de proprietarii și conducatorii algoritmului” pentru a „juca…

- Tesla Motors a dat spre testare unui numar de șoferi cel mai nou update ”Full Self-Driving” care permite soft-ului mașinii sa faca singur și mai multe lucruri, inclusiv sa ia virajele fara intervenția șoferului. Câțiva dintre cei care au testat programul au pus filmulețe pe YouTube…

- Quibi, serviciul de video streaming cu creatii de pana-n 10 minute si focus pe dispozitive mobile si-a inchis portile dupa doar 6 luni. Informatia a fost confirmata de proprietarul si producatorul de film Jeffrey Katzenberg. Lansat pe 6 aprilie 2020, Quibi era disponibil pe baza de abonament cu doua…

- Google a lansat o opțiune prin care cei care au auzit o melodie și nu știu cine o cânta sa poata sa afle acest lucru cu ajutorul motorului de cautare, fredonând din acea melodie. Cei de la Google spun ca lunar sunt 100 de milioane de cautari pe tema ”ce melodie este aceasta”.Cei…

- Ii vezi la TV, ii asculți la radio, ii cauți mereu pe YouTube, i-ai vazut la concerte și mereu te-ai intrebat cum ar fi daca ai putea ajunge la ei? Acum este mult mai ușor sa fii aproape de artiștii preferați prin noua aplicație CatMusic.AR. Cat Music trece la nivelul urmator și lanseaza prima aplicație…