“Salamul și ceafa de porc vor fi ca în comunism, din soia” "Esecul cere asumare si asumarea cere demisie. Nu pricep cum un ministru, cel al Agriculturii, care a fost incapabil sa ia masurile necesare impotriva raspandirii pestei porcine este astazi calificat sa gestioneze propriul dezastru. Cand nu ai fost capabil sa implementezi masurile pe care le aveai la dispozitie, le stiai si erai constient de ce urmeaza, inseamna ca esti incompetent. Niciun partid cat de cat responsabil nu te mai poate pastra in functie. Dar, in loc de demisie, domnul Daea isi face din nou bilantul. Cifre si recorduri la hectar, ca pe vremea cand mancam salam cu soia. Asta, in… Citeste articolul mai departe pe money.ro…

