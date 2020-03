Stiri pe aceeasi tema

- Fructele proaspete, articolele de igiena, cosmeticele si serviciile de apa, canal si salubritate s-au scumpit cel mai mult in luna februarie a acestui an fata de luna precedenta, in timp ce ouale, combustibili si serviciile de transport aerian s-au ieftinit. Potrivit datelor Institutului…

- Pretul benzinei standard a scazut sub 5 lei/ litru la mai multe statii de carburanti din tara in acest week-end, dupa cum arata Monitorul Preturilor, site gestionat de Consiliul Concurentei. Cele mai multe statii la care pretul este sub 5 lei apartin companiilor OMV Petrom si Lukoil, potrivit informatiilor…

- Prețul carburanților a crescut, in medie, cu intre 2 și 6 bani pe litru, in aceasta saptamana, reiese din datele centralizate de Monitorul Prețurilor. Catalizator probabil al majorarii a fost creșterea cotațiilor internaționale ale barilului din cauza situației tensionate din Orientul Mijllociu, conform…

- Consiliul Concurenței: Eliminarea supraaccizei la carburanți s-a regasit in prețul la pompa. Cu cat s-a ieftinit benzina, de la 1 ianuarie Reducerea accizelor cu 32 bani/litru (inclusiv TVA), aplicata de la 1 ianuarie 2020, atat pentru benzina, cat si pentru motorina, s-a transmis integral in pretul…

