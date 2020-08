Stiri pe aceeasi tema

- Inghețata de ciocolata este unul dintre deserturile preferate ale verii, așadar este numai buna pentru o a o servi in perioada calda a anului. Insa nu trebuie sa o mai cumparați de la magazin, deoarece o puteți face in casa, simplu și rapid. Iata, așadar, cum se prepara in casa inghețata de ciocolata…

- Daca ai la indemana cateva vișine și puțini biscuiți, iar musafirii ți-au facut o vizita pe nepusa masa, poți face, in doi timpi și trei mișcari, prajitura cu vișine din vișinata. Gustoasa, aromata, este un desert rapid de casa, care este gata in maximum o ora. Rețeta desert: prjitura cu vișine din…

- Pentru ca este vineri, Vladut, bucatarul de la Neatza cu Razvan si Dani, a pregatit o rețeta de desert, dar nu orice desert ci rețeta Parfait de ciocolata, perfecta pentru acest sezon calduros.

- Rețeta de chec cu iaurt este cea mai simpla și la indemana rețeta pentru desert. Rețeta de chec cu iaurt nu necesita ingrediente scumpe și nici abilitați avansate in bucuatarie, astfel ca poate fi ficuta de catre oricine. Rețeta delicioasa de chec cu iaurt. Care este ingredientul special pentru un desert…

- De mic copil mi-a placut zaharul, l-aș fi pus in orice, de la tocanițe la ciorbe drese cu smantana. Rețeta ce urmeaza am facut-o macar o data la sarbatori. E tortul de mere al zilelor de vara și de...

- Un desert cu adevarat neobisnuit, tortul de ciocolata cu whisky necesita si mai multe ingrediente speciale pentru a il prepara. Care sunt aceste ingrediente si pasii necesari pentru a pregati ineditul tort, aflati din articolul de mai jos.

- Aceasta rețeta de salam de biscuiți ne amintește de copilarie, deoarece am crescut cu el. Alaturi de cozonac, acest salam de biscuiți, reprezenta dulcele suprem. Rețeta salam de biscuiți facut in casa. Desertul copilariei, pas cu pas Aceasta rețeta de salam de biscuiți facut in casa, este inspirata…

- Reteta este foarte veche in partea de est a Romaniei, fiind un soi de „fusion” gastronomic arhaic intre bucataria traditionala romaneasca si moda culinara adusa de la popoarele estice de origine slava.