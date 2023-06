Sălajul rămâne sub cod galben Potrivit comunicatului recent emis de Administrația Naționala de Meteorologie (ANM), Salajul ramane sub cod galben pana in data de 17 iunie la ora 12. Perioada de instabilitate atmosferica se va manifesta prin averse, descarcari electrice, intensificari de scurta durata ale vantului, dar izolat pot aparea vijelii și grindina. Cantitațile de apa vor fi cuprinse intre 20 – 25 l/mp, insa acestea pot ajunge chiar și la 30 – 40 l/mp. Vremea va fi in general instabila și in zilele care urmeaza. Citeste articolul mai departe pe magazinsalajean.ro…

Sursa articol si foto: magazinsalajean.ro

