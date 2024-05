Stiri pe aceeasi tema

- Minorii deprind din ce in ce mai rapid apucaturile proaste. Consumul de alcool si de tigari electronice in randul tinerilor cu varste cuprinse intre 11 si 15 ani este „alarmant”, potrivit unui raport al filialei europene a Organizatiei Mondiale a Sanatatii (OMS). Organizatia recomanda masuri de sanatate…

- In fiecare an, pe 11 aprilie, Ziua internationala a pacientului cu boala Parkinson este marcata la initiativa Asociatiei Europene Impotriva Bolii Parkinson, cu sprijinul Organizatiei Mondiale a Sanatatii (OMS), pentru a crește gradul de conștientizare asupra acestei boli. Boala Parkinson este a doua…

- Ziua Mondiala a Sanatatii este sarbatorita inca din anul 1950. In acest an, ca raspuns la provocarile reprezentate de conflicte, criza climatica și consecințele negative ale acestora asupra starii de sanatate, ZIUA MONDIALA A SANATATII are ca tema „Sanatatea mea, dreptul meu”. Sanatatea este un drept…

- In fiecare an, in data de 2 aprilie este marcata Ziua Mondiala de Conștientizare a Autismului cu scopul de a sublinia necesitatea de a contribui la creșterea nivelului de informare privind aceasta problema de sanatate, a simptomelor și manifestarilor ei astfel incat persoanele care sufera de autism…

- In ultimii ani, prevalența autismului a crescut, conform statisticilor realizate la nivel mondial. Insa unii specialiști ca incidența mai mare este asociata, mai degraba, depistarii mai multor cazuri decat factorilor declanșatori. Poate ca vorbim de cazuri care erau acolo și inainte, dar pe care nu…

- Problema mamelor minore este una grava in Salaj. Directorul Direcției de Sanatate Publica Salaj, Ligia Marincaș, a declarat ca in 2023, in județ au fost inregistrate 116 mame minore, majoritatea cu varsta cuprinsa intre 15 și 17 ani. Trist este ca alte 17 minore au devenit mame chiar daca au sub 15…

- Peste un miliard de persoane la nivel mondial sunt considerate in prezent obeze, o afecțiune corelata cu un risc crescut de numeroase probleme grave de sanatate, potrivit estimarilor actualizate ale Organizației Mondiale a Sanatații (OMS) și ale unui grup internațional de cercetatori, publicate inainte…