Furtuna inregistrata marți seara a cauzat probleme in mai multe comune și orașe din Salaj. In Șimleu Șimleu Silvaniei, terase, foișoare, acoperișuri de case și blocuri au fost afectate, bucați de tabla fiind smulse de vant și aruncate peste mașinile parcate in apropiere. Probleme mari au fost inregistrate și in Zalau, traficul rutier fiind restricționat pe mai multe strazi din cauza crengilor cazute pe partea carosabila. Zeci de pompieri au fost mobilizați in teren, pentru intervenții in zonele afectate. Potrivit Inspectoratului Județean pentru Situații de Urgența „Porolissum” Salaj, in urma…