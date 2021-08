Sălajul care se stinge Daniel Sauca La nu mulți kilometri de Zalau, in Salajul mai deluros, am vazut destule comunitați aflate pe cale de dispariție. Nu peste mulți ani, județul nostru, și altele, fara indoiala, va/vor avea tot mai multe localitați-fantoma, locuri in care nu vor fi prezente decat ploile, vanturile și ninsorile, iar zapezile și colbul vor acoperi cadavrele caselor mai vechi ori mai noi. Și ulițele asfaltate, canalizarile, școlile reabilitate ori aducțiunile de apa. Frumusețea plaiurilor silvane va fi admirata poate de turiști grabiți, nemulțumiți de te miri ce, grabiți oricum sa… Citeste articolul mai departe pe magazinsalajean.ro…

