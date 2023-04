Stiri pe aceeasi tema

- Echipajele Detașamentului de Pompieri Suceava, trimise in sprijinul ISU Botoșani, au intervenit pentru salvarea a peste 100 de persoane ramase blocate in zapada, in zona localitații Vladeni, județul Botoșani. Pompierii militari suceveni au acționat in noaptea de miercuri spre joi, cu o autoșenilata,…

- Un monument puțin cunoscut și poate unic in Salaj, dar aflat intr-o stare avansata de degradare a fost salvat de voluntarii Ambulanței pentru Monumente Salaj. Lucrarile s-au desfașurat anul trecut și au vizat indepartarea vegetației ce copleșea micul ansamblu, identificarea degradarilor suportului lapidar,…

- Cu sprijinul financiar al Consiliului Județean Salaj, voluntarii de la Ambulanta pentru Monumente Salaj au finalizat lucrarile de punere in siguranța a bisericii de lemn din Bocșița, comuna Hereclean. Proiectul a beneficiat de finanțare prin programul “Protecția monumentelor istorice de pe raza administrativ…

- Pompierii militari ai Detasamentului Vatra Dornei au intervenit cu doua autospeciale de stingere pentru localizarea si lichidarea unui incendiu izbucnit la acoperisul unei anexe cu destinatie camera tehnica, apartinand casei parohiale a Bisericii romano catolice din municipiul Vatra Dornei.Potrivit…

- Pompierii din cadrul Inspectoratului pentru Situatii de Urgenta Bucuresti Ilfov au fost solicitati sa intervina astazi ca urmare a unei sesizari privind degajare de fum la statia de metrou Constantin Brancoveanu.Potrivit ISU B IF, in urma verificarilor efectuate la fata locului impreuna cu Metrorex…

- Flaviu Cernescu, supranumit „Balaurul din Banat” și cunoscut pentru ca s-a cațarat pe cel mai inalt horn din Europa, la o inalțime de 360 de metri, a fost prezent saptamana trecuta in Salaj. Cațaratorul le-a oferit voluntarilor implicați in proiectul Ambulanța pentru Monumente Salaj sprijin in acoperirea…

- Pompierii din cadrul Inspectoratului pentru Situatii de Urgenta Dobrogea al Judetului Constanta au fost solicitati astazi sa intervina in municipiul Constnata.Potrivit ISU Dobrogea a avut loc explozia unei butelii.Deflagratia a avut loc in afara locuintei. Interventia are loc pe strada Crinului.La fata…

- Pompierii din cadrul Inspectoratului pentru Situatii de Urgenta Dobrogea al Judetului Constanta au fost solicitati noaptea trecuta sa intervina in localitatea Ciocarlia, jufdetul constanta. Potrivit ISU Dobrogea o casa a fost cuprinsa de flacari. Interventia a avut loc pe strada IL Caragiale. ...