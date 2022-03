Sălăjenii au uitat de pandemie. Numărul vaccinărilor a scăzut drastic Numarul salajenilor care se prezinta la centrele de vaccinare din județ a scazut semnificativ in ultimele zile, spun oficialii acestor unitați medicale. „Tot mai puțini oameni vin sa se vaccineze, dar interesul pentru vaccinare a scazut mai ales dupa apariția razboiului din Ucraina. Oamenii au uitat probabil de pandemie, iar numarul imbolnavirilor a scazut mult. Am avut centre unde s-au vaccinat mai puțin de zece persoane intr-o zi, iar numarul parinților care ii aduc pe copii la vaccinare este nesemnificativ”, ne-a declarat un medic, reprezentat al unui centru de vaccinare… Citeste articolul mai departe pe magazinsalajean.ro…

Sursa articol si foto: magazinsalajean.ro

