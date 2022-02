Sălăjeni revoltați de facturile uriașe. Nesimțirea prețurilor a ajuns și la rafturile cu alimente Mai mulți cititori ne-au sesizat zilele trecute cu privire la facturile mari pe care le-au primit pentru consumul de gaz și energie electrica. Și asta nu e tot. Prețul unui litru de ulei a depașit pragul de 10 lei! Tot mai mulți salajeni se confrunta cu greutatea achitarii facturilor mari la intreținere, cele mai mari probleme fiind in privința facturilor la gaz, dar și la curent. „Am primit factura la gaz de 600 de lei. Și eu și soția suntem pensionari. Lunar platim cateva sute de lei pe medicamente, avem… Citeste articolul mai departe pe magazinsalajean.ro…

Sursa articol si foto: magazinsalajean.ro

